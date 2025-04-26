Аналитик объяснила, может ли конфликт между Пакистаном и Индией перерасти в ядерную войну

Война между Пакистаном и Индией / © ТСН.ua

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В Пакистане и Индии, между которыми начали обостряться отношения, есть ядерное оружие, но страны будут избегать его применения в случае войны.

Такое мнение высказала эксперт из Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская, передает РБК-Украина.

Она отметила, что обе страны начали подтягивать свои войска на фоне обострения отношений. Пакистан направил в море военные корабли, а также опрокидывает войска в сухопутный коридор.

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«Очевидно, что такое передвижение вызывает серьезную обеспокоенность, что любой случайный выстрел может перерасти в серьезное столкновение, особенно если есть причина, если есть пыл, и особенно если военные с обеих сторон смотрят друг на друга», — подчеркнула Бутырская.

В мире опасаются, что этот конфликт может перерасти в настоящую войну, и есть два варианта, или Индия отреагирует мягче, или начнутся масштабные боевые действия.

Кроме того, аналитик заявила, что начался вопрос вопроса ядерного оружия. Индия не допускает ее применения первой, а согласно доктрине это произойдет только в ответ. Однако в ядерной доктрине Пакистана есть возможность ее применения первой.

«С моей точки зрения, все-таки между странами будет включен режим определенного сдерживания и понимания последствий, который, я надеюсь, не приведет к большому конфликту, а по крайней мере закончится таким продолжающимся обострением, и, если есть возможность, стороны вновь вернутся к тому статусу-кво, которого они придерживались», — считает она.

Ранее сообщалось, что Пакистан открыл огонь по индийским постам в нескольких районах вдоль линии контроля во время визита главнокомандующего армией Индии Упендры Двиведи в Сринагар.

Мы ранее информировали, что мир рискует увидеть войну ядерных держав за воду на примере Индии и Пакистана.