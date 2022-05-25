Аналитик прокомментировал влияние военного положения в Венгрии на вопросы эмбарго энергоносителей из РФ

В Венгрии вводят чрезвычайное положение из-за войны России против Украины.

В Венгрии с 00:00 среды, 25 мая, вводят чрезвычайное положение. Премьер страны Виктор Орбан объяснил это решение угрозой войны между Украиной и Россией.

Медиаконсультант и политический аналитик Дмитрий Тужанский оценил влияние военного положения на решение Венгрии об отказе от российской нефти.

Об этом он сообщил 25 мая в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Все-таки это чрезвычайное положение (в Венгрии – ред.). Если говорить о дословном переводе – это "особая ситуация". Венгерская Конституция предусматривает 5 видов того положения, которое мы понимаем, как чрезвычайное, это одно из них. Я бы использовал термин "чрезвычайное положение". Аналогичное, такого же типа, состояние действовало в Венгрии с 2020 года, но тогда по поводу пандемии коронавируса. Сейчас повод для введения нового, сверхпредварительного, чрезвычайного положения – война в Украине", — отметил он.

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По мнению эксперта, это решение мало что изменит в стране. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не изменит своей позиции противника запрета эмбарго на российскую нефть.

"Об изменениях для Венгрии: это мало что изменит. И не только потому, что это состояние уже существовало, но и потому что правящая коалиция контролирует все в Венгрии. Это дело, что правительство сможет издавать декреты без согласования парламента, что может приостанавливать действие законов, достаточно символично. В парламенте партия, которую возглавляет Виктор Орбан имеет 2/3. То есть конституционное большинство. С точки зрения каких-то балансов, это ни на что не влияет. Я бы не связывал введение чрезвычайного положения в Венгрии или его продление, обновление, с эмбарго на нефть. Это часть риторики Виктора Орбана. Он объясняет введение ЧС тем, что страна в опасности. И это он сформулировал таким образом, что из-за санкций Брюсселя и из-за войны в Украине. В своих речах Орбан даже Россию и не вспомнил. Таков парадокс. Поэтому здесь более популистически и пиар связан именно венгерской стороной", — считает аналитик.

Дмитрий Тужанский подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть в Венгрии – это вопрос денег и дебатов между Брюсселем и Будапештом.

"Будапешт торгуется. И я надеюсь, что он только торгуется, что там нет подтекста из-за особых отношений между Будапештом и Кремлем, Орбаном и Путиным. Надеюсь на это", — сказал он.

Напомним, стало известно, зачем пророссийскому премьеру Орбану чрезвычайное положение в Венгрии.

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