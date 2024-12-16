Аналитик: Россия использует Орбана как инструмент информационных манипуляций, подобно Лукашенко

По мнению президента АЦ "Политика" Олега Лесного, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает как исполнитель заказов Кремля и рупор его пропаганды.

Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала "Киев24".

“Орбан – это просто голова, которая озвучивает “ерунду”. За время председательства Венгрии в Совете ЕС ничего полезного не было сделано. Вместо того чтобы представлять Евросоюз, он начал ездить с "мирными" инициативами от своего имени. Это откровенное мошенничество», — подчеркнул Лесной.

Эксперт также предположил, что Орбан пытается получить поддержку среди сторонников выбранного президента США Дональда Трампа, но это продлится недолго.

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“Сейчас Орбан – один из фаворитов Трампа, но это ненадолго. В январе Трампу придется браться за реальную работу, и ему потребуются новые фавориты, которые принесут больше пользы”, — подчеркнул Лесной.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия "открыла дверь" к содержательным переговорам о мире.