Аналитик: Россия использует Орбана как инструмент информационных манипуляций, подобно Лукашенко

Орбан пытается получить поддержку среди сторонников выбранного президента США Дональда Трампа, но это продлится недолго.
По мнению президента АЦ "Политика" Олега Лесного, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает как исполнитель заказов Кремля и рупор его пропаганды.
Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала "Киев24".
“Орбан – это просто голова, которая озвучивает “ерунду”. За время председательства Венгрии в Совете ЕС ничего полезного не было сделано. Вместо того чтобы представлять Евросоюз, он начал ездить с "мирными" инициативами от своего имени. Это откровенное мошенничество», — подчеркнул Лесной.
Эксперт также предположил, что Орбан пытается получить поддержку среди сторонников выбранного президента США Дональда Трампа, но это продлится недолго.
“Сейчас Орбан – один из фаворитов Трампа, но это ненадолго. В январе Трампу придется браться за реальную работу, и ему потребуются новые фавориты, которые принесут больше пользы”, — подчеркнул Лесной.
Напомним, премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия "открыла дверь" к содержательным переговорам о мире.
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