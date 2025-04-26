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Аналитики назвали страны, которые могут стать следующими жертвами России
Власти милитаризируют общество РФ для оправдания вторжения в страны Балтии и Польши.
Россия продолжает усиливать нарративы, которые используются для оправдания вторжения в Украину и создает условия для оправдания грядущей российской агрессии против европейских государств.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Российские чиновники, в частности, использовали обвинения в неонацистской идеологии для оправдания вторжения России в Украину.
«Использование российскими чиновниками этих нарративов против европейских государств, особенно стран Балтии и Польши, подтверждает оценку ISW о том, что Россия может создавать информационные условия для оправдания предстоящей агрессии против этих государств», — говорится в сообщении.
Российские чиновники, очевидно, пытаются дискредитировать европейские государства в более широком смысле, чтобы удержать их от оказания дальнейшей помощи Украине и возрождения их оборонной промышленности с целью создания условий будущей российской агрессии против Европы.
Напомним, Литва усиливает безопасность Сувалкского коридора — малообитаемой лесистой равнины шириной 100 километров, которая соединяет ее с Польшей и граничит с Беларусью, союзником России и российским Калининградом.