Аналитики раскрыли долгосрочные планы Путина по оккупированным территориям Украины

Кремль собирается интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Владимир Путин заявил, что Россия планирует, чтобы временно оккупированные территории Украины были на одном уровне с РФ в неопределенных ключевых областях до 2030 года. Это свидетельствует о том, что Москва приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок", – считают эксперты.

Кроме того, Путин призвал российские банки не опасаться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях. Он отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с временно оккупированными регионами Украины.

Ранее стало известно, что в Кремле готовятся к новому наступлению на Украину. Несмотря на огромные потери, российский диктатор убежден, что его оккупационные войска могут возвратить инициативу после месяцев утраты позиций.

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