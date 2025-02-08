Аналитики узнали, что Кремль всячески пытается скрыть от россиян

Кремль скрывает, насколько война в Украине негативно влияет на экономику России.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

"Кремль продолжает осуществлять информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны России против Украины на российскую экономику", — говорится в отчете ISW.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики.

"Мишустин заявил, что ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% преимущественно благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности – вероятно, имея в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года", — отмечают эксперты.

Мишустин утверждал, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности России внесли машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение и производство компьютерного и электронного оборудования.

Также он заявил, что инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составила уже 9,9%.

"Однако реальная инфляция в России значительно выше, чем официальная статистика, которую Кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают, что уровень инфляции в России ближе к 20 процентам)", — уточнили эксперты.

Мишустин отметил, что экономический рост России может быть менее значителен в 2025 году, поскольку очень важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост.

Мишустин также утверждал, что российская экономика "успешно справилась" с "беспрецедентным санкционным давлением" в последние годы, и что антироссийские санкции наносят больший ущерб странам, которые их ввели, чем санкции, причиняющие вред России. Путин также пытался представить российскую экономику как более сильную и растущую быстрее, чем экономики стран Запада.

"Мишустин и Путин, в частности, не упомянули о том, что российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года, или о том, как Россия использовала средства из Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных усилий в течение последних трех лет. Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния может быть исчерпана", - отметили эксперты.

Напомним, что из-за санкций США, введенных в последние дни правления администрации президента Джо Байдена, Россия теряет рынок сбыта нефти в Китае и Индии, а вместе с тем – возможность для ведения агрессивной войны.