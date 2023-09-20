Аналитики заявляют, что в Запорожской области значительно выросли потери оккупантов

В Запорожской области существенно выросли потери российских захватчиков на фоне контрнаступления украинских военных. Кроме того, оккупанты могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики опираются на заявление представителя Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна о том, что войска РФ потеряли 18 сентября на этом участке фронта 313 человек личного состава. По его словам, это значительно превышает потери армии РФ за предыдущие два дня, когда захватчики теряли около 200 солдат в день.

Штупун заявил, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) ведут оборонительные действия на Таврическом направлении, а для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными. В Институте изучения войны считают, что он мог подразумевать необходимость для врага прикрытия частей при возможном уходе.

Ранее эксперты ISW наблюдали, как элементы российской 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ проводили контратаки против ВСУ в районе Роботино (10 км к югу от Орехова), и аналитики оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ослабли силы ВДВ.

"Отряды "Шторм-Z" чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - говорится в отчете ISW.

Как сообщалось, в ISW сделали заявление об "элитных" потерях РФ во время наступления возле Бахмута. Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клищиевки Донецкой области.

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