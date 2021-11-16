Аналоги тысячи от Зеленского: как в мире поощряют людей вакцинироваться

Многие страны мира поощряют своих граждан к вакцинации не только карантинными ограничениями, но и рядом бонусов.

В Украине только 8,9 млн. человек получили две дозы прививки от COVID-19. Даже, несмотря на значительные ограничения для невакцинированных в "красных" зонах, украинцы неохотно идут к пунктам прививок. Президент Владимир Зеленский даже пообещал вакцинированным гражданам 1000 гривен, которые можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

Как в мире поощряют людей вакцинироваться от коронавируса и какие приятные бонусы для привитых граждан придумывают правительства разных стран, говорится в материале ТСН.ua.

Вино и лотерея в США

В США каждый штат придумывает разнообразные способы, как поощрить людей прийти к пунктам прививок. Конечно, кроме стандартных карантинных ограничений, так называемого "кнута", местные власти приготовили для американцев и "пряники".

Так, в некоторых штатах, например, Северной Каролине, организовали лотерею на сумму 4,5 миллиона долларов. Победителями стали всего восемь жителей. Четверо вацинированных подростков в возрасте от 12 до 17 лет получили право на стипендию в колледже в размере 125 тыс. долларов, а четверо взрослых в возрасте от 18 лет получили по 1 миллиону долларов.

Отмечается, что лотереи не влияют на желание американцев вакцинироваться. Поэтому власть придумала другой способ. Привитым гражданам для поощрения дают определенную сумму средств. В Северной Каролине за каждый укол перечисляли на карту $25. В городе Огаста сначала предусматривалась подарочная карточка на 100 долларов США после завершения второго укола. Но затем размер вознаграждения увеличился до $100 за каждую дозу.

Калифорния дает своим жителям $50 за полную вакцинацию. В среднем сумма поощрения в каждом штате колеблется от 20 до 200 $.

Чаще всего финансовые поощрения влияют на испаноязычных и другие нацменьшинства, которые чаще, чем белые, рассматривали наличные как ключевую причину получить вакцину, сообщает АР.

Некоторые штаты придумали более оригинальные способы поощрения.

Жители Арканзана, которые получат прививку от COVID-19, могут получить сертификат на рыбалку/охоту или лотерейный билет, где можно выиграть миллион. Власти Нью-Йорка давали жителям бесплатные еженедельные абонементы на метро. В штате Мэн выдавали билеты на посещение природных парков. Жители Нью-Джерси в возрасте от 21 года и старше могут посетить винодельню и выпить бесплатно бокал вина.

Таким образом, штаты соревнуются между собой в изобретательности и оригинальности, чтобы обратить внимание американцев на необходимость вакцинации.

Завтраки за непризнанную вакцину в РФ

В стране-агрессоре, боты которой призывают украинцев игнорировать вакцинацию, наоборот призывают россиян как можно скорее привиться.

Как сообщает rg.ru, с 1 сентября стартовала программа поощрения вакцинированных. К 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов: победителей будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей. Но есть условие: нужно вакцинироваться исключительно российской вакциной, которая, как известно, сомнительного качества.

Кроме того, разнообразные способы поощрения вакцинации придумывают и местные российские власти. Так, на Кубани привитых решили бесплатно кормить завтраками в кафе. В Москве сделали ставку на пенсионеров, пообещав им тысячу рублей или промокод за вакцинацию.

Миллион в Австралии

Австралийцы имели шанс выиграть миллион долларов в лотерее, если получили первую или вторую дозу до 31 октября. Участие в ней могли принять вакцинированные лица от 16 лет. Удача улыбнулась победившей 25-летней жительнице Сиднея Джоанн Чжу. Женщина рассказала, что планирует расходовать деньги, чтобы перевезти своих родственников из Китая в Автралию.

150 евро для молодежи в Греции

У греков такое аналог тысячи от Зеленского для молодых людей, только в размере 150 евро. Вакцинированные греки в возрасте от 18 до 25 лет получают дебетовые карты с вознаграждением, которые могут потратить в заранее выбранных местах, таких как музеи, театры, кинотеатры и общественном транспорте. Власти уверяют, что после таких бонусов количество вакцинированных граждан этой возрастной категории выросло с 13% до 53%.

Кроме того, Греция намерена ввести новый пакет стимулов для подростков от 15 до 17 лет. За вакцинацию им будут бесплатно предоставляться 50 гигабайт мобильного интернета.

Продукты в Китае

Как ни странно, КНР, которую принято считать довольно репрессивным государством с жесткой правоохранительной системой, тоже побуждает китайцев к вакцинации не только ограничениями и наказаниями. Как сообщает dovepress.com, во многих регионах Китая привитым от коронавируса предоставляют продуктовые вознаграждения (рис, мука, масло) и денежное вознаграждение в размере от 200 до 300 юаней (примерно 800-1200 грн).

Равнодушные шведы

Шведские социологи провели исследование, показавшее очень небольшой процент граждан этой страны, для которых важно финансовое поощрение вакцинации — всего 4,2%. Летом там ради эксперимента раздавали граждан, которые согласятся вакцинироваться, подарочные карты на 23 доллара. Но больше информации о продлении таких поощрений на общегосударственном масштабе нет.

Напомним, что в Мариуполе люди старше 70 лет, уже совершившие полный курс вакцинации, получат продуктовые корзины.

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