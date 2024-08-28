Андрей Макаревич поддержал операцию ВСУ на Курщине и резко обратился к россиянам с метким вопросом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об операции ВСУ в Курской области и обратился к россиянам с метким вопросом.

Музыкант говорит, что действия украинских военных были неизбежны. По словам артиста, война возвращается туда, откуда началась. Макаревич поддержал операцию ВСУ и отметил, что украинские военные развеяли мифы о "непобедимости российского оружия" и "лучшей армии в мире".

Также музыкант обратился к жителям Курской области с метким вопросом. Артист заставил их задуматься над тем, что, возможно, они не за того президента голосовали, развязанную войну которым еще и яро поддерживали.

Андрей Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

"Но у меня есть только один вопрос: что же вы, жители Курской области, возможно, вы не за того президента голосовали все время? Или так хорошо поддерживали? Это ведь война, которую начала ваша страна. А в войне бывает ответ, он прилетает ", — высказался артист на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Напомним, недавно другой российский музыкант – рэпер Noize MC – поддержал операцию ВСУ на Курщине. Также артист объяснил, почему она была необходима.

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