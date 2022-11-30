Андрея Цаплиенко наградили почетной премией Альбера Лондреса – французским аналогом Пулитцеровской

Жюри премии Альбера Лондреса отметило журналиста, чтобы продемонстрировать неизменную солидарность с работой, которую журналисты совершают на войне в своей стране. Каждый день они снимают свои репортажи, документируя военные преступления для будущего правосудия. Они на передовой журналистики: свидетельствуют в реальном времени о реальных фактах и борется за то, чтобы быть ближе к правде.

Эту награду ему вручит в Киеве делегация журналистов Премии Альберта Лондреса.

Андрей Цаплиенко в ответ обратился к своим французским коллегам:

Фото: Facebook/Андрей Цаплиенко

"Благодарю вас всех. Благодарю от имени всех украинских журналистов. Вы знаете, незадолго до российского вторжения я сказал, что в стране, где идет война, все журналисты становятся военными корреспондентами. И меньше всего я хотел, чтобы мои слова оказались пророческими".

Российское оружие отняло жизнь многих моих коллег, которые до 24 февраля никогда не были в зоне войны. Уже 1 марта почти в центре Киева, у телеканала, на котором я когда-то работал, я увидел после ракетного удара на улице сожженное до неузнаваемости тело моего коллеги - оператора Евгения Сакуна. Хороший человек, ненавидевший войну. Через несколько месяцев ракета влетела в квартиру к журналистке Вере Гирич. Мы работали в одном ньюзруме. И жила она недалеко от меня. У нее была отличная улыбка. И она говорила, что никогда бы наверняка не поехала на войну. Но война пришла к ней.

Эта война самая несправедливая из тех, которые я видел. Российская журналистика превратилась в пропаганду и информационное сопровождение войны. Не надо говорить, под каким лживым предлогом Россия сейчас убивает людей сотнями в день. Россия, унесшая Крым и Донбасс, обвинила нас в нацизме.

Я вам расскажу, что такое нацизм.

Несколько дней назад российская ракета убила новорожденного. Мальчику было всего два дня. Мать только успела покормить ребенка, как вдруг в роддом прилетела ракета. Этот мальчик является самой молодой жертвой россиян. А самой старшей жертве – 96 лет. Борис Романченко прошел нацистский плен во время Второй мировой, его чуть не сожгли в печи в концлагере. А его сожгла российская ракета в собственной квартире в Харькове.

Я говорю о ракетах, потому что сейчас, как говорят свежие разведданные, около 20 российских стратегических бомбардировщиков наготове на российской авиабазе. А русский ракетный фрегат находится в море. Это означает, что две сотни ракет нацелены на территорию Украины. Они могут ударить сегодня. Или завтра.

И у нас не хватает систем ПВО, чтобы остановить этот "Огневой Вал".

Конечно, Путин подлец и преступник. Но не он лично нажимает кнопку пуска ракет или расстреливает тысячи гражданских украинцев. Не он запускает крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, чтобы разбить украинскую энергетику и заморозить украинцев. Это делают тысячи других людей. Людей с русскими "двуглавыми" паспортами. И мне сложно разделить степень ответственности за преступления между Путиным и сотнями тысяч русских солдат на украинской земле.

И меня удивляет, почему многие из мировых лидеров продолжают общаться с худшим преступником современности. Пожимая ему руку. Избегая называть зло своим именем. Мне говорят, что этого требуют определенные дипломатические соображения.

Я думаю, что дипломатия уже не работает. И слова, на которые мы надеемся, тоже не работают. Для того чтобы остановить эту войну, надо называть вещи своими именами. Я бы хотел, чтобы люди, которые находятся в этом зале, поняли это. Путин – это абсолютное зло. Большой монстр в окружении маленьких монстров. Тот. кто говорит "давайте отдадим ему Украину, и он успокоится", очень ошибается.

Потому что мы не сдадимся. Этот конфликт стал для нас экзистенциальным. Мы можем проиграть битву, но не можем проиграть войну. Мы поняли, что на нас могут сбросить ядерную бомбу. Или ядовитое вещество. Мы воспринимаем это как факт. Или мы победим. Или нас не станет. Но если нас не станет, это зло придет к вам. Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает первое и второе. Тот, кто между ценностями и уровнем жизни выбирает последнее, теряет и то, и другое.

Нам нужно больше стратегического оружия. Это единственное, что спасет и нас, и, наконец, вас. Зло понимает только силу. И у зла гораздо большие возможности, чем у добра. Ибо зло может лгать. Мы с вами – нет. Мы ведь с вами на светлой стороне, правильно? Но мы можем правдивым словом убедить мир тоже избрать светлую сторону. И тем самым спасти жизнь тысячам украинцев. Которые с надеждой смотрят на мир, где царят Свобода, Равенство и Братство.

От имени всех этих людей я благодарю вас за отличие и поддержку".

Читайте также: Журналист "1+1" Андрей Цаплиенко получил занозное ранение