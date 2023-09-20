Анджей Дуда назвал единственную вещь, которая будет гарантировать мир

Дуда подчеркнул, что "Россию можно остановить только если ее победить".

Единственная "гарантия мира" — победа над Россией, чтобы в будущем она не нарушила границы Европы.

Такое мнение высказал во вторник, 19 сентября, президент Польши Анджей Дуда в интервью Джейку Тапперу из CNN.

Также читайте Зеленский призвал Трампа обнародовать свой план окончания войны в Украине

" Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет юридически сдвинуть границы в Европе. Это гарантия мира в будущем, также для Соединенных Штатов", — сказал он.

По его мнению, компромиссного решения в этом вопросе нет, " Россию можно остановить, только если ее победить".

"А она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий благодаря помощи США, Запада и когда она возобновит контроль над ее международно признанными границами. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно побежден", — подчеркнул Дуда.

Напомним, польский президент Анджей Дуда, комментируя запрет на импорт украинского зерна, он сравнил Украину с утопленником, который может затянуть на глубину, и призвал к благодарности.

Читайте также: