Аннексия Россией чужих территорий — это ящик Пандоры для большинства стран мира — Жданов

РФ может потерять территории, которые когда-то незаконно захватила.
РФ придется признавать исконные территории других стран, захваченные и аннексированные ею раньше.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
Он напомнил, что Россия располагает территориями, которые изначально принадлежали другим странам. Так, например, Калининград с областью – это бывший Кенигсберг (Германия, Чехия), Сахалин и Курильские острова (Япония), Карелия (Финляндия), Владивосток и Хабаровск – бывшие китайские города.
"Россия может потерять территории, которые она когда-то незаконно захватила", – отметил Жданов.
Кремль "включил" украинские территории в "список субъектов РФ": подробности
В статье 65 российской конституции в список субъектов РФ "включили" территории, которые Путин пытается незаконно аннексировать.
Путинский режим "включил" так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области в список субъектов Российской Федерации в конституции России.
Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых "референдумов", проведенных оккупантами в этих регионах.
- Позже, 3 сентября, Госдума России поддержала незаконную попытку аннексии оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- Впоследствии российский диктатор издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат сомнению".
- Также Путин внес изменения в Конституцию России, чтобы завершить процедуру попытки аннексии украинских земель.