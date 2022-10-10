Аннексия Россией чужих территорий — это ящик Пандоры для большинства стран мира — Жданов

РФ может потерять территории, которые когда-то незаконно захватила.

РФ придется признавать исконные территории других стран, захваченные и аннексированные ею раньше.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что Россия располагает территориями, которые изначально принадлежали другим странам. Так, например, Калининград с областью – это бывший Кенигсберг (Германия, Чехия), Сахалин и Курильские острова (Япония), Карелия (Финляндия), Владивосток и Хабаровск – бывшие китайские города.

"Россия может потерять территории, которые она когда-то незаконно захватила", – отметил Жданов.

Кремль "включил" украинские территории в "список субъектов РФ": подробности

В статье 65 российской конституции в список субъектов РФ "включили" территории, которые Путин пытается незаконно аннексировать.

Путинский режим "включил" так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области в список субъектов Российской Федерации в конституции России.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых "референдумов", проведенных оккупантами в этих регионах.