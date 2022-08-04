Анекдот дня: пропагандисты Путина заявили, что Киев "проводит" военные учения и "пускает" ракеты в сторону Тайваня

Российские пропагандисты каждый день удивляют фантазиями по отношению к Украине. В этот раз кремлевские "писаки" заявили, что Киев "проводит" военные учения, в рамках которых "пускает" ракеты в сторону Тайваня.
Более того, в пропагандистском сообщении, распространенном в Сети, говорилось, что таким образом Киев "оказывает психологическое давление на граждан Тайваня".
Сейчас этого сообщения в социальных сетях уже нет. Сколько времени он продержался и сколько людей могли его просмотреть – неизвестно.
"В эти минуты Киев проводит ракетную стрельбу в рамках учений вокруг Тайваня. Часть ракет должна пролететь над островом, который Тайбэй уже раскритиковал как беспрецедентное психологическое давление на граждан частично признанного государства", — придумали очередную чушь.
Позже пропагандисты подправили новость и вместо слова "Киев" написали "Пекин".
Напомним, в Китае стартовали военные учения по боевой стрельбе. Они пройдут в шести зонах вокруг Тайваня. Эти учения будут продолжаться до полудня 7 августа. Минобороны Тайваня заявило, что его вооруженные силы "действуют в обычном режиме" и контролируют ситуацию.
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