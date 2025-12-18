Анестезиолог травил людей, чтобы потом героически их "воскрешать": как его наказали

Доктор Смерть Фредерик Пешье / © скриншот с видео

Реклама

Суд в городе Безансон на востоке Франции поставил точку в истории, годами ужасающую всю страну. Бывший анестезиолог Фредерик Пешье признан виновным в серии убийств и покушений на жизнь пациентов.

Подробности процесса сообщает BBC Украина.

Подробности преступлений

Следствие установило, что Пешье намеренно добавлял опасные химические вещества (в частности, хлорид калия и лидокаин) в инфузионные пакеты пациентов. Это вызывало внезапную остановку сердца или массивное кровотечение, что требовало экстренного вмешательства.

Реклама

В такие критические моменты Пешье часто появлялся как спаситель, демонстрируя коллегам свой якобы исключительный талант реаниматолога. Прокуроры назвали его «отравителем и убийцей», который опозорил всех врачей, а судебный психолог описал подсудимого как человека с раздвоением личности типа «доктора Джекила и мистера Гайда».

Кем были жертвы

Преступления совершались в период с 2008 по 2017 год в двух клиниках Безансона. Жертвами «Доктора Смерть» стали не менее 30 человек. В 12 случаях его вмешательство было запоздалым или неэффективным, и пациенты скончались.

Самой молодой жертвой стал 4-летний ребенок, у которого сердце останавливалось дважды при удалении миндалин. Старшей жертве было 89 лет.

Первой же жертвой стала 36-летняя женщина, которая выжила, но впала в кому. В ее анализах было выявлено превышение нормы калия в 100 раз.

Реклама

Приговор суда

Следователи обратили внимание на аномальную статистику: в клинике Saint-Vincent, где Пешье работал смертность от сердечных приступов под наркозом в шесть раз превышала средний показатель по стране.

Прокуроры прямо заявили подсудимому: «Вы превратили эту клинику в кладбище».

Сам Пешье вину не признал и до сих пор утверждает, что его подставили. Он ссылался на клятву Гиппократа как доказательство своей невиновности. Впрочем, суд назначил пожизненное заключение с минимальным сроком отбывания наказания 22 года.

Напомним, в Швейцарии 41-летний мужчина был обвинен в убийстве и жестоком уничтожении тела его жены — модели и финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Полиция обнародовала жуткие подробности, достойные фильма ужасов.