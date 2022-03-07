Anex Tour отменили все зарубежные рейсы из России из-за риска ареста самолетов

Anex Tour отменили все зарубежные рейсы из России из-за риска ареста самолетов

Сегодня, 7 марта, компания завершает вывоз туристов со всего мира в Россию.

Один из крупнейших туроператор России Anex Tour отменил все зарубежные авиарейсы.

Об этом Anex Tour сообщили в Фейсбуке.

Туроператор приостановил перевозку россиян по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов.

Напомним, большинство стран мира закрыли свое небо для российских самолетов. Так, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС закрывает свое воздушное пространство для России.

"Мы предлагаем запретить полеты всех принадлежащих России самолетов, зарегистрированные и подконтрольные России. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территорию Европейского Союза", — сказала она.

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