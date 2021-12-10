Ангела Меркель напишет книгу: хочет объяснить свои политические решения

Политические мемуары экс-канцлера Германии могут появиться через два-три года.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель намерена написать и опубликовать книгу, в которой она объяснит свои важнейшие политические решения.

Об этом изданию Spiegel сообщила бывшая глава офиса канцлера Беате Бауманн.

По ее словам, в книге Меркель не будет рассказывать историю своей жизни. "Она хотела бы объяснить свои основные политические решения своими словами и со ссылкой на свою жизнь", — сказала Бауманн, которая почти 30 лет работает с Меркель как ее офис-менеджер.

Привлекать к литературному труду профессиональных писателей или журналистов не планируют. "Если мы сделаем эту книгу, то сделаем ее самостоятельно, без писателей-призраков, без историков, без журналистов", — сказала Беате Бауманн.

Работа над политическими мемуарами будет продолжаться ориентировочно 2-3 года. Кто будет издателем этой книги, Меркель еще не решила.

Напомним, 2 декабря в Берлине, во дворе министерства обороны, состоялась торжественная церемония прощания с Ангелой Меркель, покидающей должность канцлера Германии. В должности она пробыла 16 лет и вошла в историю как первая женщина, руководившая немецким правительством.

Читайте также: