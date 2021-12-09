Англия переходит к плану "Б" и усиливает COVID-карантин для борьбы с "Омикроном": подробности

Англия переходит к плану "Б" и усиливает COVID-карантин для борьбы с "Омикроном": подробности

В Англии заявили, что количество случаев COVID-штамма "Омикрон" может удваиваться каждые 2,5-3 дня.

В Англии усиливают карантинные ограничения на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Соответствующее заявление в среду, 8 декабря, озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.

По словам британского премьера, правительство переходит к резервному плану дополнительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. "Это не локдаун, это план Б", – подчеркнул Джонсон.

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Он отметил, что с пятницы ношение масок будет требоваться в большинстве общественных заведений, в частности в театрах и кинотеатрах, а с понедельника людей будут призывать работать из дома, если это возможно.

Кроме того, со следующей среды наличие так называемого "NHS Covid Pass" (документ, содержащий информацию о вакцинации или тестировании COVID-19) станет обязательным для посещения ночных клубов, помещений без сидячих мест с более чем 500 людьми, уличных мероприятий с более 4 тыс. человек и любых событий с более 10 тыс. человек.

Глава британского правительства подчеркнул, что рождественские вечеринки и другие праздничные мероприятия должны продолжаться, однако с соблюдением соответствующих указаний. "Самый лучший способ обеспечить нас всех Рождеством, как можно более близким к нормальному, — это продолжить реализацию плана "Б", — сказал он.

Джонсон заметил, что новый вариант "Омикрон" все еще изучается и "картина может улучшиться", однако распространение штамма все же может привести к значительному росту госпитализаций и смертельным исходам.

Он пояснил, что "Омикрон" распространяется "значительно быстрее", чем "Дельта", и первичные данные показывают, что количество заражений этим COVID-штаммом может удваиваться каждые 2,5-3 дня.

Между тем, жителей Уэльса и Шотландии уже призвали работать из дома. От сотрудников предприятий из этих стран, а также из Северной Ирландии, требуют так называемых паспортов вакцинации.

BBC

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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