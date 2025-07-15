Англия потеряла исторический символ из-за "пьяной глупости": суд объявил приговор злоумышленникам

Дегендарное дерево Sycamore Gap уничтожили двое пьяных мужчин ради бравады / © скриншот с видео

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В Великобритании двое мужчин приговорили к более чем четырем годам заключения каждого за спил легендарного дерева Sycamore Gap, которое было любимым и всемирно известным памятником. Его драматический силуэт даже появлялся в голливудском фильме о Робине Гуде.

Об этом пишет Reuters.

Платан, возраст которого оценивается почти в 200 лет, стоял в центре живописного понижения ландшафта рядом с исторической Стеной Адриана на севере Англии, что делало его популярное место для фотографов, туристов и даже предложений руки и сердца.

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Дэниел Грэм, 39 лет, и Адам Каррутерс, 32 года, в прошлом месяце были признаны виновными в том, что они одна ночь в сентябре 2023 года намеренно спилили дерево бензопилой. Свое преступление они сняли на мобильный телефон Грэмма, а затем хвастались своим «подвигом», прежде чем их дружба сошла на нет, когда стало понятно широкое возмущение общественности их действиями.

Дэниел Грэм, 39 лет, и Адам Каррутерс, 32 года / © Twitter

Оба сначала отрицали какую-либо причастность к спиливанию дерева, которое появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» 1991 года. Кроме того, во время падения ствол дерева повредил часть Стены Адриана, построенной римлянами почти 2000 лет назад, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако, как сообщили их адвокаты, Грэм и Каррутерс все же признали свою ответственность в разговоре с офицерами пробации. Адвокат Каррутерса Эндрю Герни назвал поступок двух мужчин "пьяной глупостью".

Во время оглашения приговора, по которому горе-лесорубы проведут в тюрьме четыре года и три месяца, судья Кристина Ламберт заявила, что они спилили дерево из-за «чистой бравады».

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Благотворительная организация National Trust, заботящаяся о природе, красоте и истории, выразила благодарность полиции Нортумбрии и Королевской прокурорской службе за завершение дела по уничтожению Sycamore Gap.

«Нелепое спиливание дерева Sycamore Gap шокировало людей по всей стране и за рубежом, демонстрируя мощную связь между людьми и нашим природным наследием. Это особенно ощущалось на северо-востоке Англии, где дерево было эмблемой региона и фоном для многих личных воспоминаний», — отметили в National Trust.

В августе прошлого года благотворители сообщили, что у основания дерева были отмечены признаки жизни, что дало надежду на его возрождение. А на прошлой неделе Национальный парк Нортумберленда заявил, что самая большая часть дерева будет выставлена в инсталляции неподалеку от того места, где оно когда-то стояло.

В то же время National Trust решил сосредоточиться на «создании положительного наследия для дерева».

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Саженки платана

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