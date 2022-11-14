"Англосаксы пытаются похитить активы РФ": Медведев в своем репертуаре проккоментировал резолюцию ООН

Медведев заявил о "начале агонии ООН в качестве главного международного института по примирению.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отличился очередным бредовым заявлением. Марионетка Путина проккоментировал решение Генассамблеи ООН о возмещении Россией ущерба Украине, причиненного вторжением.

Об этом он написал в Телеграм.

По мнению, "аватара" Медведева, во всех бедах виноваты англосаксы. Таким термином он называет Британию и США.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", – отметил марионетка Путина.

Медведев уверен, что такое решение свидетельствует о "начале агонии ООН в качестве главного международного института по примирению.

"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой Организации объединённых наций", – подытожил он.

Отметим, что после смерти скандального Жириновского Медведев, очевидно, хочет занять его место — главного "клоуна" Кремля. Экс-президент РФ постоянно отмечается скандальными заявлениями.

Ранее сообщалось, что Медведев "одной ногой в дурдоме" после неудачной попытки суицида. На фоне алкоголизма к нему якобы приставили врача-психиатра.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что у Медведева — "роль моски, лающей на слона".

"При этом он должен это делать громко, потому что у него плохой бэкграунд. Он пытался вести себя как демократ и либерал, теперь ему нужно исправлять допущенные ошибки", – отметил политолог.

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