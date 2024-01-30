"Анна из России": Французский Католический университет проведет конференцию, которая подыгрывает российской пропаганде

Россия продолжает свои "спецоперации" на международной арене. В этот раз Французский Католический университет анонсировал проведение конференции "Франция-Россия: 1000 лет истории и культуры".

Об этом сообщил Алексей Рейнс "Консул".

Как отмечается, Французский Католический университет ICES анонсировал проведение конференции "Франция-Россия: 1000 лет истории и культуры".

Что интересно, на афише изображена дочь князя Киевской Руси Ярослава Мудрого – королева Анна Французская. А главная часть программы – лекция "Анна из России", которая была оформлена по материалам российских историков.

“Так выглядит война против нас в других измерениях – за идентичность, за историю, за культуру. И пока на государственном уровне не будет принята концепция "Украина-Руси" и не выделено финансирование на ее внедрение, мы будем и дальше наблюдать подобные "спецоперации" кацапов на международной арене”, — подчеркнул Алексей Рейнс.

Напомним, что Кулеба ответил на угрозы венгерского лидера ультраправой партии в отношении Украины.

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