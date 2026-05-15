Аномальная жара и разрушительные ураганы: на Землю надвигается "Супер-Эль-Ниньо"

Эль-Ниньо приведет к рекордному повышению глобальных температур

Новейшие климатические прогнозы свидетельствуют о том, что к 2027 году человечество может столкнуться с высокими температурами за всю историю метеорологических наблюдений. Главной причиной этого станет сверхмощное явление Эль-Ниньо – температурная аномалия в водах Мирового океана.

Об опасных последствиях быстрого нагревания экваториальных вод сообщает UNILAD со ссылкой на данные американских и европейских исследователей.

Что такое Эль-Ниньо и насколько он опасен

Эль-Ниньо – это природный климатический феномен, характеризующийся резким повышением температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Статус "Супер Эль-Ниньо" присваивается, когда температурные показатели значительно превышают климатическую норму. По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), к осени температура воды достигнет критических аномальных значений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отмечает, что вероятность начала явления уже к июлю составляет 82%. По словам климатолога Зека Гаусфатера, этот Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных в новейшей истории.

Прогнозируется, что «супер-Эль-Ниньо» начнется уже в ближайшее время / © NOAA

Глобальные последствия: от засухи до разрушительных ураганов

Аномальный нагрев океана неизбежно повлияет на погодные условия на всей планете. Эксперты прогнозируют увеличение количества экстремальных явлений, среди которых масштабные засухи, лесные пожары и разрушительные наводнения.

Особую обеспокоенность вызывает влияние феномена на сезон ураганов. Эль-Ниньо имеет способность подавлять формирование штормов в Атлантическом бассейне, однако одновременно он делает их значительно более мощными в более теплом Тихом океане. Метеорологи предупреждают о высоком риске внезапных наводнений и штормов. В частности, ведущий эксперт AccuWeather Пол Пастелок подчеркнул, что засуха и риск лесных пожаров станут серьезной проблемой для многих регионов.

Исторический контекст катастрофы

Подобные климатические аномалии уже случались раньше и имели трагические последствия. Один из самых страшных в истории феноменов Эль-Ниньо был зафиксирован в 1997–1998 годах. Тогда, по данным The Guardian, глобальные климатические изменения привели к гибели 23 тысяч человек по всему миру и нанесли инфраструктуре ущерб в миллиарды долларов.

Напомним, что самым масштабным в истории считается «Супер Эль-Ниньо» 1877–1878 годов, спровоцировавший длительную глобальную засуху и приведший к смерти более 50 миллионов человек от голода в разных уголках планеты. Современные климатологи предостерегают, что на фоне нынешнего всеобщего нагревания атмосферы и океанов повторение подобного явления чревато еще более экстремальными последствиями для мировой продовольственной и экономической безопасности.

