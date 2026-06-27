Жара / © Associated Press

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Европу накрыла рекордная и невыносимая жара, буквально уничтожающая городскую инфраструктуру. В нескольких странах столбики термометров уже пересекли критическую отметку, что привело к деформации технических средств регулирования движения.

Об этом пишут Telegram-каналы.

В Германии, Италии, Испании и Франции температура воздуха превысила +40°C. Ситуация на улицах городов становится критичной, ведь от аномальных температур начинают плавиться даже прочные конструкции.

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Аномальна спека в Європі / © Фото из открытых источников

Местные жители и водители распространяют кадры, на которых зафиксировано, как на улицах деформируются пластиковые светофоры, утрачивая свою форму.

Аномальна спека в Європі / © Фото из открытых источников

Аномальная жара в Европе — последние новости

Напомним, ряд стран Европы накрыла сильная жара — температура воздуха составляет около 40°C. Во многих странах действует красный уровень предупреждения об экстремальных погодных условиях. Есть жертвы. В Испании зафиксировано не менее 212 смертей, связанных с жарой. Во Франции погибли не менее 40 человек. В Германии отменили спортивные мероприятия, а в Италии пять смертей. Эксперты связывают аномалию с климатическими изменениями.

К слову, экстремальная жара может значительно усугублять течение некоторых распространенных заболеваний. Эксперты выделяют четыре состояния, которые особенно часто обостряются в жару: сердечно-сосудистые проблемы (возрастает нагрузка на сердце), образование камней в почках (из-за обезвоживания), подагра (повышение уровня мочевой кислоты) и головная боль/мигрень (триггеры — обезвоживание, изменение давления и яркое солнце). Медики советуют пить больше воды и избегать продолжительного пребывания на солнце.

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