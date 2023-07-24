Аномальная жара: в Греции зафиксировали самую высокую в истории температуру

В Греции 23 июля зарегистрировали новый температурный рекорд — +46,4 °C.

Об этом пишет Ekathimerini.

Метеорологические станции Национальной обсерватории Афин зафиксировали, что в городе Гитео, расположенном в регионе Пелопоннес, абсолютная максимальная температура достигла +46,4°C.

Наблюдение за температурой в Греции осуществляется с 2006 года.

Напомним, в Греции из-за повышения температуры объявили о предупредительной эвакуации. Постоянная жара вызвала пожар. На острове Родос огонь охватил лесные массивы. Около 19 000 человек были эвакуированы наземным и морским транспортом в безопасное место.

Ученые предупредили, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи предупреждают, что это только начало — накрывшая Европу тепловая волна будет становиться интенсивнее, а температуры продолжат расти.

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