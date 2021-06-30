Аномальная жара в Канаде: 25 человек умерли по "неизвестным причинам"

Аномальная жара в Канаде: 25 человек умерли по "неизвестным причинам"

Ртутный столбик не опускается ниже 40 градусов по Цельсию.

В Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтоне, Британская Колумбия, достигла +46,6 градусов. Умерли 25 человек по "неизвестным причинам".

Об этом сообщает ВВС.

Также читайте В Канаде зафиксирован новый температурный рекорд: почти 48 градусов Цельсия

Жительница села Литтон рассказала, что выйти на улицу было почти невозможно.

"Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Мы привыкли к жаре, но 30 градусов значительно отличается от 47", — сказала она.

В соседнем городе Бернаби полиция сообщила, что зафиксировали 25 случаев внезапной смерти. Среди них — пожилые люди.

Напомним, рекордные показатели на термометрах — во всей северо-западной Америке и Канаде. Национальная метеорологическая служба США предупредила: ближайшая неделя обновит абсолютные рекорды температур.

Энергетические компании надеются — несмотря на заметное увеличение напряжения из-за охлаждающих приборов — выдержать. Иначе это рискует обернуться настоящей катастрофой.

Новости мира: Канада побила национальный температурный рекорд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку