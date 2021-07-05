Аномальная жара: в Канаде возросло число лесных пожаров

Столбики термометров днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия.

Число лесных пожаров в Канаде, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло со 136 до 180.

Об этом информирует CTV.

В тушении огня задействованы более 3 тыс. человек, авиация и спецтехника. В регион прибудут 350 солдат и офицеров Вооруженных сил Канады для помощи в ликвидации пожаров. Площадь возгорания превышает 79 тыс. га. Жители более 1,3 тыс. домов будут эвакуировать, более тысячи человек может ожидать такая же участь.

Лесные пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон, где на прошлой неделе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градуса Цельсия. Его успели покинуть около тысячи жителей. Минимум два человека погибли в огне.

В регионе столбики термометров достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия.

В охваченной аномальной жарой Канаде за неделю зафиксировали более семи сотен внезапных смертей.

Новости мира: в Канаде из-за рекордной жары сгорел целый городок, людей успели эвакуировать

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