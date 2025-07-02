Аномальная жара заставила Швейцарию остановить АЭС: в чем причина

В Швейцарии вынуждены остановить работу АЭС из-за аномальной жары

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Швейцария закрыла первый блок атомной электростанции в Бензау из - за аномально высокой температуры воздуха . Компания-оператор станции Axpo сообщила, что вода, используемая для охлаждения реакторов, становится слишком горячей, что представляет опасность для окружающей среды.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причина остановки: защита экосистемы

Для охлаждения АЭС в Бензау используется вода из соседней реки Ааре, и туда же возвращается после прохождения по территории станции. Однако в текущих условиях, охлаждая реакторы, возвращенная в реку вода оказалась слишком горячей. Температура воды в Ааре превысила 25 градусов, что согласно требованиям безопасности требует ограничения работы АЭС.

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"Эти меры направлены на защиту экосистемы и соблюдение строгих экологических норм", - пояснили в Axpo.

Влияние аномальной жары на АЭС Европы

Подобная ситуация у Бензау наблюдалась и раньше. В 2022 году швейцарские АЭС останавливались, когда Европу также накрыла аномальная жара.

Этот случай не одинок. Ранее ограничить работу своих АЭС из-за высокой температуры была вынуждена и Франция. Эта ситуация подчеркивает рост вызовов для атомной энергетики в условиях изменения климата и усиления тепловых волн.

Напомним, из-за опасной волны жары в Европе уже есть погибшие. В частности , в Испании скончался маленький мальчик , вероятно, из-за теплового удара.

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