Аномальные явления: в Германии выпало до 30 см ("зимние" фото)

В немецком Ройтлингене пронесся сильный шторм, в результате чего образовался 30-сантиметровый покров из града. Фотографии напоминают заснеженный город.

Об этом сообщила пресс-секретарь города, передает немецкое издание zeit.de.

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Местные власти были вынуждены задействовать снегоочистительные машины, чтобы убрать град.

"Местный небольшой шторм накрыл улицы в центре города Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг 30-сантиметровым слоем града. Улицы пришлось расчищать снегоочистительными машинами, сообщила пресс-секретарь города. Листья и град в считанные минуты забили дренажные шахты, подвалы и жилые дома", — говорится в сообщении.

Около 250 членов профессиональной пожарной бригады и всех подразделений добровольной пожарной бригады были задействованы примерно в 100 миссиях. Уровень реки Эхаза поднялся на 1,50 метра в пяти минутах — и она ненадолго вышла из берегов.

В Германии выпало до 30 см града. ФОТО: zeit.de

Напомним, в июле жара накрыла Европу. Ученые-климатологи озабочены аномальными температурами. Впрочем, они считают, что адская жара на Земле еще не достигла своего пика.

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