Anonymous сломали ряд белорусских правительственных сайтов: при чем здесь Украина

Международная группа хакеров Anonymous положила ряд государственных сайтов Беларуси из-за причастности РБ к полномасштабному вторжению РФ в Украину.
После этого правительственные порталы перестали работать. Кибератаку осуществили в ночь на 30 мая, а потому на вечер большинство из сайтов уже возобновили работу.
Об этом сообщает Anonymous в Twitter.
В частности, среди сайтов, подвергшихся кибератакам:
- Министерство образования
- Национальный центр правовой информации
- Министерство связи
- Министерство юстиции
- Министерство экономики
- МВД
- Таможенный комитет
- Госком
Напомним, ранее хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг Ruтube и заявили, что он пропал навсегда.
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