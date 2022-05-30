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Anonymous сломали ряд белорусских правительственных сайтов: при чем здесь Украина

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Anonymous сломали ряд белорусских правительственных сайтов: при чем здесь Украина

Фото: pixabay.com

Международная группа хакеров Anonymous положила ряд государственных сайтов Беларуси из-за причастности РБ к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

После этого правительственные порталы перестали работать. Кибератаку осуществили в ночь на 30 мая, а потому на вечер большинство из сайтов уже возобновили работу.

Об этом сообщает Anonymous в Twitter.

В частности, среди сайтов, подвергшихся кибератакам:

  • Министерство образования
  • Национальный центр правовой информации
  • Министерство связи
  • Министерство юстиции
  • Министерство экономики
  • МВД
  • Таможенный комитет
  • Госком

Напомним, ранее хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг Ruтube и заявили, что он пропал навсегда.

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