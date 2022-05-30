Anonymous сломали ряд белорусских правительственных сайтов: при чем здесь Украина

Anonymous сломали ряд белорусских правительственных сайтов: при чем здесь Украина

Международная группа хакеров Anonymous положила ряд государственных сайтов Беларуси из-за причастности РБ к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

После этого правительственные порталы перестали работать. Кибератаку осуществили в ночь на 30 мая, а потому на вечер большинство из сайтов уже возобновили работу.

Об этом сообщает Anonymous в Twitter.

В частности, среди сайтов, подвергшихся кибератакам:

Министерство образования

Национальный центр правовой информации

Министерство связи

Министерство юстиции

Министерство экономики

МВД

Таможенный комитет

Госком

Напомним, ранее хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг Ruтube и заявили, что он пропал навсегда.

Пророссийские хакеры пытались сорвать кибератакой "Евровидение"

Читайте также: