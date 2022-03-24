Anonymous взломали Центробанк РФ и обещают обнародовать 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные

Anonymous взломали Центробанк РФ и обещают обнародовать 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные

Хакеры также взломали сайты трех сетей магазинов, которые отказались уходить с российского рынка.

Хакеры из международной группы Anonymous продолжат мстить России за то, что она пошла войной против Украины. Очередные "трофеи" – взломанные сайты Центробанка РФ, а также трех сетей магазинов.

В частности, благодаря взлому Центробанка РФ удалось получить 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные соглашения. Эти документы хакеры обещают обнародовать в течение 48 часов.

Anonymous также сломали российские сайты компаний, которые отказываются уходить с рынка РФ – гипермаркеты "Ашан", строительные магазины "Леруа Мерлен", магазины спорттоваров Decathlon.

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