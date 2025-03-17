Антарктическая экспедиция в ловушке: ученые просят о помощи после нападения коллеги

Ученые полностью отрезаны от внешнего мира. Средняя температура на базе Санае IV зимой достигает -23°C, а ветер может достигать 135 миль в час (около 217 км/ч).

Группа южноафриканских исследователей, работающая на антарктической базе Санае IV, обратилась с призывом о спасении после того, как один из членов команды стал угрозой для других. Из-за суровых погодных условий они остаются изолированными и не могут покинуть континент минимум десять месяцев.

Как сообщает The Times, на прошлой неделе поступило тревожное электронное письмо с базы.

В нем отмечалось, что один из участников экспедиции напал на коллегу и угрожал убийством. Автор письма подчеркнул, что из-за действий этого человека вся команда находится в постоянном страхе.

"К сожалению, его поведение достигло уровня, вызывающего глубокую тревогу. Он физически напал на [имя не разглашается], что является грубым нарушением безопасности и рабочих норм. Более того, он угрожал убить одного из членов команды, создавая атмосферу страха и устрашения", — говорится в письме.

Также он обвиняется в сексуальном насилии над другим исследователем. "Его поведение становится все более опасным, и я не могу чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Нужны немедленные действия для защиты всей команды", — подчеркнул автор сообщения.

Ученые полностью отрезаны от внешнего мира. Средняя температура на базе Санае IV зимой достигает -23°C, а ветер может достигать 135 миль в час (около 217 км/ч).

Министр охраны окружающей среды ЮАР Дион Джордж сообщил, что разговаривал с членами команды, чтобы оценить ситуацию. "Произошел словесный спор между руководителем группы и этим человеком, который затем перерос в нападение. Вы можете представить, как тяжело работать в таких условиях, когда все находятся в замкнутом пространстве и под постоянным стрессом", — отметил он.

Специалисты подчеркивают, что жизнь в Антарктиде оказывает серьезное психологическое влияние на людей. "Там нет привычных раздражителей – все белое, нет звуков, нет разнообразия. Поэтому поведение людей становится преувеличенным, а любые конфликты обостряются", – объяснил исследователь Алан Чемберс.

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Сейчас правительство Южной Африки изучает возможности разрешения ситуации, однако из-за суровых погодных условий эвакуация команды невозможна. База Санае IV используется для метеорологических, атмосферных и геологических исследований, а ее персонал остается изолированным в течение многих месяцев. На сайте антарктической программы ЮАР до сих пор размещено фото команды перед отправкой – улыбающиеся исследователи позируют перед длительной экспедицией, не подозревая о предстоящих событиях.