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Антарктида под угрозой: Россия и Китай расширяют свои базы на континенте (карта)
Аналитики бьют тревогу — Китай открывает шестую станцию в Антарктиде.
Китай объявил о плане постройки шестой постоянной исследовательской станции в Антарктиде, в то время как Россия восстанавливает и модернизирует существующие станции и строит новую взлетно-посадочную полосу.
Об этом идет речь в материале newsweek.
С 1961 г. по Антарктическому договору запрещается военная деятельность на континенте. Однако эксперты выражают опасение, что эти проекты могут привести к соревнованию за территориальное влияние в регионе. Новые объекты инфраструктуры создают риски для статуса Антарктиды как площадки исключительно для научного сотрудничества.
В то же время пресс-служба Белого дома сообщила о сокращении американского финансирования исследований Антарктиды на $60 миллионов — это вызвало беспокойство среди представителей стран-участниц договора (сейчас их 58), которые в июле провели дискуссию о том, как сохранить Антарктиду мирной и научной зоной.
Почему это важно
Официально Китай и Россия действуют в рамках соглашений, но их инвестиции поднимают вопрос о скрытых «страховых бобовых»: есть ли настоящая цель — наука или подготовка к доступу к ресурсам и расширение влияния.
Отчет парламентского аудита Великобритании отметил, что российские сейсмические работы могут быть направлены не на научное исследование, а на поиск нефтяных месторождений.
Китай планирует открыть свою шестую станцию на Земле Мари Бэрд (Marie Byrd Land) в западной части континента в 2027 году — официально без всяких «геополитических мотивов», но это вызывает сомнения.
Newsweek создал карту, где отражены китайские: три постоянных (Куньлунь, Тайшань, Чжуншань) и три сезонных станции (Цинлин, Большая стена, Inexpressible Island).
Россия имеет 11 объектов: пять постоянных (Молодежная, Мирный, Новолазаревская, Беллингсгаузен, Восток), пять сезонных и одна временно закрытая.
Научная деятельность или стратегические цели?
Министерство обороны США в отчете 2022 заявило, что усиленная китайская активность, вероятно, связана не только с научными исследованиями, но и с желанием закрепить доступ к природным ресурсам и морским путям.
Аналитики указывают, что установленное оборудование может иметь двойное назначение — научно-исследовательское и военное: инфракрасные телескопы, рецепторы GPS, наземные станции для связи со спутниками.
Отчет Sea Power Centre Australia в июне 2022 года отметил, что Антарктида уже не полностью демилитаризирована: хотя используется для мирных целей, постепенно подрывается такой статус.
Что дальше?
Китай настаивает, что его программа не имеет геополитической цели, но подозрения в намерениях Пекина и Москвы сохраняются. Международное сообщество следит за развитием событий, ведь станции и новая инфраструктура могут предоставить стратегические преимущества и не только научные.
Напомним, ранее ученые предупреждали о том, что Антарктида может превратиться в «огненную землю», а также об обрушении гигантского ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют «ледником Судного дня»
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