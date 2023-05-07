Антидроновые ружья росгвардейцам и дежурство коммунальщиков: как в Москве готовятся к 9 мая

В Москве сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья, а коммунальщиков обязали бесплатно дежурить в городе.

После атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья, с которым они будут нести службу во время репетиции парада Победы 7 мая и во время самого парада 9 мая.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, оружие против беспилотников было выдано по одной единице на экипаж вместе с инструкциями по использованию.

Росгвардейцам также выдали бинокли, которые помогут отслеживать территорию.

В Telegram-канале SOTA добавили, что в Москве настолько боятся "террактов", что обязали коммунальщиков бесплатно дежурить в городе.

"Власти Москвы обязали сотрудников "Жилищника", "Автодора" и других коммунальных организаций бесплатно дежурить в городе в поисках возможных терактов, пролета беспилотников и других связанных с войной рисков. На дежурство необходимо выходить с 5 утра до 22 часов вечера, причем, если до 9 мая предполагается посменнное дежурство (5:00-13:00 и 17:30-01:00), то в сам праздник оно должно быть уже непрерывным и все так же неоплачиваемым. Особое внимание от сотрудников комплекса ЖКХ требуют уделить маршруту проезда военной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Россия традиционно обвинила в инциденте Украину.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

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