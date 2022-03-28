Антипутинский эпизод о войне в Украине: в России заблокировали сайт с мультсериалом "Масяня"

Антипутинский эпизод о войне в Украине: в России заблокировали сайт с мультсериалом "Масяня"

Масяня в выпуске называет Путина убийцей, нацистом, а также сравнивает его с Гитлером и бен Ладеном.

Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором хранятся все выпуски российского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня".

Об этом сообщил в своем Facebook автор мультсериала Олег Куваев.

По его словам, причиной блокировки стал последний эпизод мультфильма "Вакидзаси", появившийся неделю назад. В нем Масяня вместе с другим героем мультфильма Хрюнделем обсуждают события в Украине, а также пытаются скрыть от их друга, этнического украинца Лохматого, то, что Россия начала войну.

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Кроме того, они смотрят новости с кадрами обстрелов, разрушенных украинских городов, эвакуации. В частности, есть фото роженицы из обстрелянного роддома российскими захватчиками в Мариуполе.

В конце выпуска Масяня приходит в бункер к президенту страны-агрессора России Владимиру Путину. Он называет его нацистом и убийцей, сравнивает с Гитлером и бен Ладеном, а еще спрашивает, зачем он начал войну. "Потому что там нацисты", — отвечает глава Кремля. И добавляет, мол, почему они (украинцы – Ред.) свободно живут: "меня Великого Императора не слушаются. Мои вассалы наглядятся, и тоже захотят, чего доброго".

Между тем Масяня отмечает: "Значит, ты трон укрепить хотел за счет сотен мертвых украинцев и тысячи мертвых россиян. Ты вполне ума?". На что Путин отвечает: "Не только укрепить, но и прославиться", а также поет песню Шапокляк из мультфильма о крокодиле Гене и Чебурашке, в которой она утверждает, что добрыми поступками прославиться нельзя.

На это Масяня преподносит ему в подарок японский меч для самоубийства.

К слову, сайт mult.ru блокируется на основании решения Генпрокуратуры РФ. Впрочем, его пока нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Как сообщалось, о том, в Россию теперь запрещен экспорт предметов роскоши, сообщила 15 марта пресс-служба Европейской комиссии. Да, в страну нельзя передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — говорится в публикации.

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