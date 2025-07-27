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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Антироссийские акции в Тбилиси: сожженный флаг и взрывы петард (видео)

Среди россиян, которые приехали на соревнования, есть люди с военными званиями и доверенные лица Путина.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Протест в Тбилиси

Антироссийский протест в Тбилиси / © из соцсетей

В воскресенье, 27 июля, в столице Грузии десятки людей собрались на акцию протеста против участия российских спортсменов в чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Видео с этого события публикуют местные Telegram-каналы.

Причиной протеста стало то, что среди россиян, которые приехали на соревнования, есть люди с военными званиями, сотрудники силовых структур РФ, а также доверенные лица российского президента Путина.

Протестующие возле Дворца спорта пришли с транспарантами, на которых были надписи «Россия — террористическое государство», «Здесь не место российским военным преступникам». Они скандировали «Долой прогнившую российскую империю» и традиционное «Путин — х*йло», а также потоптали российский флаг, который потом прилюдно сожгли.

Как видно на опубликованных кадрах, грузинская полиция не подпускает участников акции протеста близко ко входу во Дворец спорта.

Ранее ночью возле отеля, где поселили спортсменов из РФ, состоялся пикет, во время которого протестующие запускали петарды и развернули баннер с надписью: «русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“!».

Напомним, недавно в Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба с телом добровольца, который погиб, защищая Украину от российской агрессии.

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