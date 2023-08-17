Антироссийские санкции Швейцарии: в перечне десятки компаний российского ВПК – Ермак

Ограничения будут применены к производителям "Искандеров", "Градов" и другого вооружения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что под новые антироссийские санкции Швейцарии попали не менее 30 компаний российского военно-промышленного комплекса, в отношении которых ввести ограничения предлагала международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России Макфола — Ермака.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В частности, в санкционном списке есть производители "Искандеров", "шахедов", С-400, РСЗО "Град", "Торнадо", "Смерч", бронетехники и других типов вооружений и техники", — говорится в сообщении.

Андрей Ермак выразил благодарность всем специалистам, вовлеченным в подготовку санкций, и нашим союзникам.

Как известно, Федеральный совет Швейцарии накануне, 16 августа, принял решение о введении санкций против России в соответствии с последним, 11-м пакетом ограничений Европейского Союза.

Напомним, ракеты и дроны, которыми Россия наносит удары по Украине, содержат иностранные компоненты. Хотя против этого введены многочисленные санкции по всему миру.

Читайте также: