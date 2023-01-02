Антисемитизм – вектор развития путинского режима: израильский журналист призвал евреев покинуть РФ

Цви Зильбер предполагает, что на евреев россияне "возложат вину" за поражение в войне с Украиной

Антисемитизм в России является "совершенно естественным вектором развития" путинского режима. Поэтому представителям еврейского сообщества в РФ лучше покинуть страну-агрессор, пока это возможно.

Об этом заявил израильский журналист Цви Зильбер, передает FREEДОМ.

"Что касается антисемитизма в России, то это абсолютно естественный вектор развития тамошнего режима. Потому что в Израиле около полутора лет назад появились такие публикации со ссылкой на информированные дипломатические источники о том, что Россия открыто намекала Израилю, что если Израиль будет слишком поддерживать Украину, то пострадают интересы евреев, которые остались в России, и там, следовательно, суть этого всего разговора сводилась к тому, что русский народ понимает, что евреи во всем виноваты. Зеленский — еврей и, следовательно, за поражение в войне, если оно наступит, то виноваты будут евреи", — сказал журналист.

Зильбер считает, что российским евреям действительно лучше покинуть РФ. Он предположил, что многие российские евреи заранее сделали израильское гражданство, чтобы как только "запахнет жареным", бежать из России.

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, отказавшийся от своего поста в июле 2022 года, заявил, что евреям опасно теперь оставаться в России и призвал их уехать из РФ, пока есть такая возможность.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". По его словам, "у Гитлера была еврейская кровь, как и у Зеленского".

Диктатор Путин даже был вынужден извиниться перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за такие высказывания.

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