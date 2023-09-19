"Антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе: в Минобороны Азербайджана сделали заявление

В Нагорном Карабахе раздаются звуки активной работы артиллерии и взрывы.
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям Вооруженных сил Азербайджана.
Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что из строя выводятся исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура, пишут СМИ.
Находящихся близко к военным объектам людей призывали держаться подальше.
"Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права. Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания", — говорится в сообщении,
Также в ведомстве сообщили о создании гуманитарных коридоров для гражданских для обеспечения их эвакуации из опасной зоны на Лачинской дороге и других направлениях.
Напомним, в начале сентября премьер Армении Никол Пашинян предположил, что однажды Россия, взявшая на себя обязательство "помочь" в конфликте по Нагорному Карабаху, может уйти из него.
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