Партия венгерского премьера Виктор Орбан продолжает терять популярность и отстает от оппозиционной силы Тиса Петера Мадяра на 20%.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, такой показатель потенциально может обеспечить «Тисе» конституционное большинство в парламенте. Это, в свою очередь, открывает возможность скорейшего пересмотра политического курса страны после 16 лет пребывания Орбана у власти.

Журналисты отмечают, что ставки этих выборов выходят за рамки самой Венгрии. Орбан считается ближайшим союзником президента США Дональд Трамп в Европе и одним из самых активных адвокатов Кремля четыре года спустя после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Bloomberg также напоминает, что Трамп публично поддержал Орбана в преддверии выборов, запланированных на 12 апреля.

В то же время, на этой неделе Венгрия вместе со Словакией по меньшей мере временно заблокировали 20-й пакет санкций ЕС против России, а также кредит для Украины на 90 млрд евро.

В окружении Орбана объясняют блокировку решения прекращением транзита российской нефти через территорию Украины после ударов самих россиян по нефтепроводу «Дружба». В Будапеште заявляют, что Киев якобы затягивает ремонт трубопровода по политическим мотивам.

Между тем, в Брюсселе внимательно следят за предстоящими выборами в Венгрии. Европейский Союз ранее заморозил более 20 млрд долларов финансирования для Будапешта из-за обеспокоенности соблюдением принципов верховенства права и коррупции.

«Блок неоднократно конфликтовал с Орбаном, который называет Украину „врагом“ и сделал своего страдающего от войны восточного соседа центральной темой избирательной кампании», — пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что партия действующего премьер-министра Венгрии «Фидес» опубликовала в Сети сгенерированное искусственным интеллектом видео казни военнопленных, которым пытается запугать венгров возможным вовлечением в войну в Украине.

Мы ранее информировали, что венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в вмешательстве в будущие парламентские выборы.