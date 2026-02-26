- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Антиукраинская истерия не помогла: рейтинг Орбана обрушился накануне выборов — Bloomberg
Оппозиционная партия Тиса может претендовать на конституционное большинство в будущем парламенте.
Партия венгерского премьера Виктор Орбан продолжает терять популярность и отстает от оппозиционной силы Тиса Петера Мадяра на 20%.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, такой показатель потенциально может обеспечить «Тисе» конституционное большинство в парламенте. Это, в свою очередь, открывает возможность скорейшего пересмотра политического курса страны после 16 лет пребывания Орбана у власти.
Журналисты отмечают, что ставки этих выборов выходят за рамки самой Венгрии. Орбан считается ближайшим союзником президента США Дональд Трамп в Европе и одним из самых активных адвокатов Кремля четыре года спустя после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Bloomberg также напоминает, что Трамп публично поддержал Орбана в преддверии выборов, запланированных на 12 апреля.
В то же время, на этой неделе Венгрия вместе со Словакией по меньшей мере временно заблокировали 20-й пакет санкций ЕС против России, а также кредит для Украины на 90 млрд евро.
В окружении Орбана объясняют блокировку решения прекращением транзита российской нефти через территорию Украины после ударов самих россиян по нефтепроводу «Дружба». В Будапеште заявляют, что Киев якобы затягивает ремонт трубопровода по политическим мотивам.
Между тем, в Брюсселе внимательно следят за предстоящими выборами в Венгрии. Европейский Союз ранее заморозил более 20 млрд долларов финансирования для Будапешта из-за обеспокоенности соблюдением принципов верховенства права и коррупции.
«Блок неоднократно конфликтовал с Орбаном, который называет Украину „врагом“ и сделал своего страдающего от войны восточного соседа центральной темой избирательной кампании», — пишет Bloomberg.
Ранее сообщалось, что партия действующего премьер-министра Венгрии «Фидес» опубликовала в Сети сгенерированное искусственным интеллектом видео казни военнопленных, которым пытается запугать венгров возможным вовлечением в войну в Украине.
Мы ранее информировали, что венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в вмешательстве в будущие парламентские выборы.