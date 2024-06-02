Антиукраинская провокация: в Париже установили гробы для "французских солдат" — подробности, фото

В Париже группа устроила антиукраинскую провокацию.
В Париже 1 июня устроили антиукраинскую провокацию – пять гробов с надписью "Французские солдаты из Украины" были обнаружены возле Эйфелевой башни.
Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на AFP.
"Около 9 утра в субботу на набережной Бранли три человека установили пять гробов, покрытых французским флагом с надписью "Французские солдаты из Украины", - пишет издание.
Внутри гробов был гипс.
Трех вероятных исполнителей акции задержала полиция. Это граждане Болгарии, Германии и Украины. Сейчас они находятся под стражей. Прокуратура приступила к расследованию с целью выявления возможного иностранного вмешательства.
Водителя фургона, перевозившего гробы, задержали на подступах к Эйфелевой башне. Мужчина, накануне акции, приехал из Болгарии. Он рассказал полиции, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он высадил людей и груз. Два других человека, по информации полиции, были арестованы на автовокзале Берсе, когда готовились сесть на автобус в Берлин.
Как пишет издание, этот инцидент перекликается с двумя недавним случаям, связанным с такими же подозрениями в иностранных манипуляциях.
Напомним, Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
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