Антиукраинская провокация: в Париже установили гробы для "французских солдат" — подробности, фото

В Париже 1 июня устроили антиукраинскую провокацию – пять гробов с надписью "Французские солдаты из Украины" были обнаружены возле Эйфелевой башни.

Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на AFP.

"Около 9 утра в субботу на набережной Бранли три человека установили пять гробов, покрытых французским флагом с надписью "Французские солдаты из Украины", - пишет издание.

Внутри гробов был гипс.

Гробы возле Эйфелевой башни / Фото: Infos Françaises

Трех вероятных исполнителей акции задержала полиция. Это граждане Болгарии, Германии и Украины. Сейчас они находятся под стражей. Прокуратура приступила к расследованию с целью выявления возможного иностранного вмешательства.

Водителя фургона, перевозившего гробы, задержали на подступах к Эйфелевой башне. Мужчина, накануне акции, приехал из Болгарии. Он рассказал полиции, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он высадил людей и груз. Два других человека, по информации полиции, были арестованы на автовокзале Берсе, когда готовились сесть на автобус в Берлин.

Как пишет издание, этот инцидент перекликается с двумя недавним случаям, связанным с такими же подозрениями в иностранных манипуляциях.

Напомним, Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Читайте также: