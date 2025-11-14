ТСН в социальных сетях

Мир
254
2 мин

Антиукраинские протесты в Польше: чего требуют аграрии

Польские фермеры начали общенациональную акцию протеста, продолжительность которой будет зависеть от реакции властей по требованию защитить внутренний рынок от наплыва агропродукции из Украины.

Ирина Игнатова
Протесты фермеров в Польше

Протесты фермеров в Польше / Архивное фото / © Associated Press

В Польше начался общенациональный протест фермеров, охвативший более 50 локаций в стране. Акция организована рядом аграрных групп и призвана привлечь внимание к кризисной ситуации в агросекторе страны. Основные претензии аграриев направлены на политику Европейского Союза, в частности, соглашение Mercosur, а также на негативные последствия импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом пишет Business Insider.

Проблемы, делающие производство нерентабельным

Протесты собрали сотни участников, собравшихся на тракторах у национальных дорог. Организаторы акции отмечают, что ситуация в аграрном секторе становится все более кризисной, в частности из-за политики ЕС, соглашения Mercosur и последствий импорта из Украины.

«Организаторы протестов указывают, что соглашение Mercosur, а также наплыв продуктов из Украины негативно влияют на европейское сельское хозяйство, приводят к убыванию цен, в частности, на пшеницу, кукурузу или сахар», — отмечает издание.

Требования и формат протестов

Фермеры отмечают, что хотят привлечь внимание к кризису и не имеют цели усложнять жизнь гражданам, поэтому в большинстве локаций дороги не блокировались. Большинство акций рассчитаны на два часа, а в целом акция продлится целый месяц, до 14 декабря.

Фермеры требуют от правительства переговоров с министром сельского хозяйства и внедрением системных механизмов защиты польского аграрного рынка. Месячный срок протестов позволит организатору изменять их форму в зависимости от реакции властей. В сентябре фермеры уже подавали министру сельского хозяйства письменное обращение с 22 требованиями, но до сих пор не получили ответа.

Напомним, Генштаб Польши встревожил заявлением, что Россия хочет разжечь антиукраинские настроения среди поляков. Командование призывает польских граждан не поддаваться эмоциям, поскольку они не вызваны искренне.

