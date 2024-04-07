"Антиукраинский" президент Словакии: что известно о Петере Пеллегрине

Новоизбранный президент утверждал, что не спешит с фундаментальными изменениями во внешней политике.

Во втором туре президентских выборов в Словакии победил действующий спикер парламента Петер Пеллегрини, поддерживающий политику пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. Во время президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые нарративы Фицо и обвинял своего конкурента, прозападного кандидата Ивана Корчка в "подстрекательстве к войне".

Об этом сообщает BBC.

Что обещал перед выборами

По словам Пеллегрини, Корчок выступает за то, чтобы отправить словацких солдат воевать до Украины, хотя на самом деле у президента страны нет таких полномочий. Также он заявлял о поддержке правительства Фицо.

Также читайте В Словакии в первом туре выборов выиграл проевропейский кандидат

"Я буду президентом, который поддержит правительство в его усилиях по улучшению жизни людей. Я сделаю все, чтобы Словакия навсегда осталась на стороне мира, а не на стороне войны", — говорил Пеллегрини перед выборами.

В то же время, новоизбранный президент утверждал, что не будет спешить с фундаментальными изменениями во внешней политике. "Я гарантирую, что мы продолжим оставаться сильным членом ЕС и НАТО", – сказал он в субботу перед выборами.

Какие функции президента Словакии

В Словакии исполнительная власть принадлежит премьеру, а полномочия президента сильно ограничены. Он в большинстве своем выполняет церемониальные функции, но также является главнокомандующим вооруженными силами, имеет право вето на принятые парламентом законы, ратифицирует международные договоры, назначает судей Конституционного суда. Последняя функция может сыграть немаловажную роль в случае отрицания реформ Фицо.

Читайте ведущие новости дня:

Пеллегрини – давний союзник Фицо, но более умеренный. Он создал свою партию "Голос" — более центристскую и либеральную, чем популистская "Курс — социальная демократия" нынешнего премьера. Вместе с Фицо осенью он принимал участие в формировании правительства, которое прекратило поставки словацкого оружия в Украину.

Напомним, в субботу, 6 апреля, во втором туре президентских выборов в Словакии победил противник военной помощи Украине Петер Пеллегрини, набрав 53,12% голосов.

Читайте также: