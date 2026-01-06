Антиукраинский скандал в Литве: "соратнику Навального" грозит депортация

Российский «оппозиционер» Леонид Волков / © скриншот с видео

Реклама

Российская оппозиция снова продемонстрировала свое отношение к Украине, спровоцировав дипломатический скандал в Литве . Леонид Волков, бывший глава штаба Алексея Навального, оказался под угрозой депортации после обнародования его личной переписки.

О деталях конфликта и реакции Вильнюса сообщает LRT.

Радовался «смерти» бойца за Украину

Скандал разразился после публикации переписки Волкова с представительницей РДК. В декабре, когда ГУР провело спецоперацию по инсценировке гибели командира РДК Дениса Капустина, Волков не скрывал радости.

Реклама

«В некотором смысле денацификация действительно произошла. Сдох нацист, который своим существованием был подарком кремлевской пропаганде», — писал он.

Образы по адресу Буданова и Ермака

В том же разговоре Волков прибег к прямым образам в адрес высшего военно-политического руководства Украины. В то время главу ГУР Кирилла Буданова он назвал «гадким провинциальным политтехнологом».

Более того, «оппозиционер» выразил надежду на заключение украинских чиновников:

«Надеюсь, что вслед за Капустиным последуют и его дружки. Будет посажен Ермак, будет посажен Подоляк, будет посажен Буданов и вся прочая пропагандистская, лицемерная шобла. И тогда у Украины будет шанс выиграть», — говорилось в сообщении Волкова.

Реклама

Реакция Литвы: Может ли он здесь жить?

Литовские власти отреагировали мгновенно. Глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что необходимо проверить эти высказывания.

«Я считаю, что на самом деле это следует сделать… и после этого только принять окончательные выводы, может ли уважаемый Волков жить на территории Литвы, на территории Европейского Союза или нет», — подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис добавил, что иностранцы, выступающие против территориальной целостности и суверенитета Украины, могут быть лишены права на жительство. Департамент миграции уже обратился в Департамент ГБ с просьбой оценить угрозы.

Оправдание Волкова

В комментарии журналистам Волков признал, что его сообщение было «глупым, неправильным и резким», но настаивает на своей позиции по Капустину, называя его «неонацистом». Также он раскритиковал позицию украинской власти по коллективной ответственности россиян, назвав это «пропагандистской риторикой».

Реклама

Напомним, украинская разведка провела уникальную операцию, инсценировав гибель командира РДК Дениса Капустина. Пока Россия верила в свой успех, ГУР разоблачило заказчиков и изъяло полмиллиона долларов, выделенных на убийство.