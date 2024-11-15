"Антиваксер и украинофоб": Трамп назвал нового министра здравоохранения США

Трамп заявил, что теперь министерство будет играть важную роль в обеспечении защиты граждан.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует назначить на должность министра здравоохранения экскандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Слишком долго американцы были подавлены пищевой промышленностью и фармацевтическими компаниями, занимающимися обманом, очковтирательством и дезинформацией, когда речь идет об общественном здоровье", — отметил Трамп.

Он заявил, что теперь министерство будет играть важную роль в обеспечении защиты граждан от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок, "которые привели к чрезвычайному кризису в сфере здравоохранения в этой стране".

Трамп также заявил, что Кеннеди "восстановит в этой области традиции золотого стандарта научных исследований, а также станет маяком прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронической болезни и сделать Америку снова большой и здоровой".

Напомним, что ранее Кеннеди был противником вакцинации от коронавируса, а также распространял антиукраинские заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат Трампа в госсекретари дал понять, что мир в Европе является "ключевым" для США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Климкин прокомментировал план Трампа по завершению войны.

Читайте также: