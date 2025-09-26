"Антивенгерская истерия": Сийярто вызывающе ответил на заявление Зеленского о шпионских дронах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто крайне резко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о возможных венгерских дронах-разведчиках в воздушном пространстве Украины. Но его слова вряд ли можно назвать «дипломатическим» ответом, ведь это больше похоже на слишком эмоциональную попытку огрызнуться.

Свой дерзкий комментарий Сийярто написал в социальной сети Facebook.

Острая реакция на обвинения в шпионаже

Комментарий Сийярто отражает напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом, занимающим пророссийскую позицию. Такие настроения сохраняются с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Реклама

Венгерский министр отрицает любую причастность Венгрии к воздушным инцидентам, буквально назвав украинского президента «сумасшедшим».

«Кажется, господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума на фоне антивенгерской истерии. Теперь он уже видит и привидений», – прокомментировал это Сийярто.

Заявление Зеленского о БПЛА-разведчиках

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил , что украинские военные зафиксировали заход в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.

По словам украинского лидера, эти беспилотники, вероятно, совершали шпионаж за украинскими пограничными промышленными объектами. Таким образом, украинские власти рассматривают эти полеты как попытку разведки и нарушения суверенитета.

Реклама

Напомним, подобное эмоциональное противостояние наблюдается также между Сийярто и некоторыми европейскими дипломатами. В частности, польский министр иностранных дел недавно высмеял венгерского коллегу из-за жалоб на украинские удары по нефтепроводу и позиции по войне в Украине.