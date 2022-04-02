Анжей Дуда на собственном президентском самолете доставил в Рим онкобольных детей из Украины

Анжей Дуда на собственном президентском самолете доставил в Рим онкобольных детей из Украины

Украинских детей готовятся встретить Ватиканская педиатрическая больница.

Президент Польши Анджей Дуда на президентском самолете доставил в Рим онкобольных детей из Украины.

Об этом он написал в своем Facebook.

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По словам лидера Польши, украинских детей готовится встретить Ватиканская педиатрическая больница "Bambino Gesù".

"Среди самых молодых детей есть маленькая Виктория, которая родилась за два месяца до российского вторжения в Украину. Сегодня (2 апреля - ред.) на могиле св. Иоанна Павла II мы помолились, чтобы ее имя стало пророческим для ее Родины", — написал Дуда.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 158 детей.

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