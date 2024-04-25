Апелляционный суд отменил приговор Гарви Вайнштейну по делу о домогательствах

По словам судей, Вайнштейна судили не только за преступления, в которых его обвиняли, но и за большую часть его прошлого поведения.

Высший суд Нью-Йорка 25 апреля отменил обвинительный приговор голливудскому продюсеру Гарви Вайнштейну за домогательство и сексуальное насилие, вынесенное в 2020 году.

Об этом пишут Associated Press и The New York Times.

В апелляции заявили, что судья первой инстанции нанес ущерб продюсеру "вопиющими" неправомерными решениями, включая разрешение женщинам давать показания об обвинениях, которые не были частью дела.

Также читайте Заключенного на 39 лет Харви Вайнштейна еще одна известная актриса обвинила в изнасиловании

"Мы пришли к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял во внимание свидетельства о предыдущих сексуальных отношениях с другими лицами, кроме заявителей об основных преступлениях", – говорится в решении суда.

Как результат, апелляционный суд постановил, что Вайнштейн "не получил справедливого судебного разбирательства". По словам судей, Вайнштейна судили не только за преступления, в которых его обвиняли, но и за большую часть его прошлого поведения.

Теперь окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг должен решить, требовать ли повторного рассмотрения дела Вайнштейна.

В то же время, бывший продюсер будет оставаться в тюрьме, поскольку в 2023 году его приговорили к 16 годам заключения по еще одному делу — об изнасиловании актрисы в 2013 году.

Читайте ведущие новости дня: