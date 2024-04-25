Апелляционный суд отменил приговор Гарви Вайнштейну по делу о домогательствах

По словам судей, Вайнштейна судили не только за преступления, в которых его обвиняли, но и за большую часть его прошлого поведения.
Высший суд Нью-Йорка 25 апреля отменил обвинительный приговор голливудскому продюсеру Гарви Вайнштейну за домогательство и сексуальное насилие, вынесенное в 2020 году.
Об этом пишут Associated Press и The New York Times.
В апелляции заявили, что судья первой инстанции нанес ущерб продюсеру "вопиющими" неправомерными решениями, включая разрешение женщинам давать показания об обвинениях, которые не были частью дела.
"Мы пришли к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял во внимание свидетельства о предыдущих сексуальных отношениях с другими лицами, кроме заявителей об основных преступлениях", – говорится в решении суда.
Как результат, апелляционный суд постановил, что Вайнштейн "не получил справедливого судебного разбирательства". По словам судей, Вайнштейна судили не только за преступления, в которых его обвиняли, но и за большую часть его прошлого поведения.
Теперь окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг должен решить, требовать ли повторного рассмотрения дела Вайнштейна.
В то же время, бывший продюсер будет оставаться в тюрьме, поскольку в 2023 году его приговорили к 16 годам заключения по еще одному делу — об изнасиловании актрисы в 2013 году.
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