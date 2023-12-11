Аплодировали стоя: Зеленский выступил в Национальном университете обороны США (видео)

Особую благодарность президент выразил министру Дель Торо и министерке Кристин Уормут за поддержку украинских Военно-Морских сил и Сухопутных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря выступил перед представителями Национального университета обороны США и призвал вместе поддержать верховенство права, наши институты и альянсы, защищающие демократию и охраняющие безопасность, в том числе и НАТО.

Видео выступления опубликовала пресс-служба президента.

Он отметил план 2024 года — разбить врага, как Берлинскую стену.

А также напомнил, что глава Кремля Владимир Путин настраивает российскую экономику на "военные рельсы".

"Россия стремится значительно больше, чем земля, или ресурсы, или население Украины, и поэтому не удовлетворится или частью Украины, или всей Украиной. Украина нужна России сугубо как плацдарм, чтобы иметь возможность снова вести себя как империя, которая скончалась в 1989 году, и подвергать сомнению лидерство свободы повсюду, где вздумается российскому царю", — сказал Зеленский.

"Отбросив Путина назад, мы лишим смысла его агрессию. Тогда он не сможет дальше обманывать Россию, будто у него лично и у его войны есть будущее. Расширяя наши возможности в небе, в частности ПВО на фронте, мы лишим Россию преимущества в воздухе, и это будет решением одной из ключевых проблем", — сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно вместе с США поддерживать верховенство права, а также институты и альянсы, защищающие демократию и сохраняющие безопасность, в том числе и НАТО.

"Чтобы нигде в мире, ни в одном, даже самом темном уголке планеты, не возникало соблазна, что якобы какой-то другой порядок может доминировать в мире, кроме свободы", — призвал Зеленский.

Он выразил уверенность, что свобода может быть сильнее любой ее враг.

"Я уверен, что свобода должна побеждать всегда, когда кто-то бросает ей вызов", — сказал Зеленский во время обращения к представителям Национального университета обороны США.

Во время выступления Зеленского ему рукоплескали стоя.

Глава Украины Владимир Зеленский теминово прибыл в США. У него там — важнейшая задача, которая может изменить ход войны.

Ранее Владимир Зеленский в интервью СМИ в Буэнос-Айресе отметил, что Украина не простит России полномасштабное вторжение и объяснил невозможность компромисса с главой РФ.

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