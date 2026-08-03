Апокалипсис на складах Wildberries: дроны "поджарили" гигантский логистический хаб россиян (видео)

Атака на Wildberries в Владимирской области РФ

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Во Владимирской области России в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов маркетплейса Wildberries. Площадь охваченного пожаром комплекса составляет около 172 тыс. кв. м.

Об этом сообщили телеграм-каналы, компания Fire Point, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и пресс-служба Wildberries-Russ.

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Под атаку попал логистический центр Wildberries в поселке Хрястово Владимирской области. Его площадь составляет около 172 тыс. кв. м, а объект является одним из ключевых узлов в логистической сети маркетплейса.

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Именно через этот центр происходит распределение товарных потоков между Московским регионом, а также центральной, северо-западной и северной частями европейской территории России.

В украинской оружейной компании Fire Point в свою очередь сообщили, что Силы обороны отечественными беспилотниками FP-1 поразили логистический хаб Wildberries во Владимирской области. Вместимость комплекса — более 120 млн единиц товаров.

В то же время Авдеев заявил, что складской комплекс в регионе атаковали беспилотники.

«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы», — написал губернатор в Сети.

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В Wildberries-Russ также подтвердили, что логистический объект компании во Владимирской области загорелся в результате атаки дронов.

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все люди с территории комплекса были эвакуированы.

Очевидцы обнародовали кадры масштабного пожара, который, по предварительным данным, может охватить все здание.

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Дата публикации 09:11, 03.08.26 Количество просмотров 11 Атаку на Wildberries во Владимирской области РФ сняли на видео

«Системное поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию, нарушает цепи поставок, увеличивает затраты на восстановление инфраструктуры и негативно влияет на работу одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции», — добавили в Fire Point.

Напомним, в ночь на 2 августа украинские дроны атаковали Самарскую область РФ, вспыхнул масштабный складской комплекс Wildberries «Новосемейкино». Губернатор подтвердил удар, вводился план «Ковер». На фоне пожара и взрывов местные жители в соцсетях эмоционально требовали завершения войны против Украины.

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