Апокалипсис в июле 2025 года: как природа испытывает мир землетрясениями, цунами и жарой 50°C (фото, видео)

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Последние дни принесли миру целый ряд разрушительных природных катаклизмов. От мощных землетрясений в России, вызвавших цунами в Японии, на Гавайях и США, до аномальной жары, тропических штормов и лесных пожаров, которые поглощают гектары лесов в Турции, Греции, Кипре и Болгарии.

Сайт ТСН.ua рассказывает о последних событиях, происходящих в мире и их последствия.

Землетрясение в России повлекло за собой цунами: что известно

Вблизи Камчатского полуострова на Дальнем Востоке России произошло одно из самых мощных землетрясений последних лет — его магнитуда составила 8,8. Подземные толчки повлекли за собой цунами с волнами до 4 метров, что вызвало волну эвакуаций в странах Тихоокеанского региона — от США до Японии, Китая и Новой Зеландии. Об этом пишет Reuters и CNN.

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Последствия землетрясения в России

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на малой глубине, что повысило силу толчков. В результате удара стихии поврежден ряд зданий, есть травмированные.

Япония

В Японии, которая до сих пор помнит трагедию 2011 года — землетрясение магнитудой 9,0 и сокрушительное цунами, — объявили эвакуацию. В частности, из зоны риска вывели персонал АЭС «Фукусима», где в том же 2011-м произошла серьезная авария с утечкой радиации.

Четыре кита выбросило на пляж Хирасуна в префектуре Японии Тиба после разрушительного землетрясения, сообщает Daily Mirror. На публикуемых кадрах видно, как животные лежат на берегу. Специалисты объясняют, что во время цунами китов может выбрасываться на берег из-за резких изменений течений и уровня воды. В частности, перед появлением волн вода часто быстро отступает от побережья, что создает смертельно опасные условия для морских животных.

Гавайи и США

На Гавайях жителей прибрежных районов призывали подняться как можно выше — по меньшей мере, на четвертый этаж. Тем временем Береговая охрана США распорядилась судам срочно покинуть порты из-за угрозы цунами.

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«Примите меры! Ожидаются разрушительные волны цунами», — сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Гонолулу (Гавайи).

Камчатка

Волны цунами высотой 3–4 метра накрыли отдельные районы Камчатки, повлекшие частичное затопление порта и рыбоперерабатывающего предприятия в городе Северо-Курильск. Стихия также сорвала с причалов несколько судов.

По данным Геологической службы США, толчки были неглубокими — эпицентр залегал на глубине 19,3 км.

Один из жителей Петропавловска-Камчатского рассказал журналистам, что землетрясение началось плавно, но быстро вступило в силу и длилось более 7 минут.

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Ожидается, что афтершоки продлятся минимум месяц. Их магнитуда может достигать 7,5, а колебания до 6 баллов в Петропавловске-Камчатском.

Это землетрясение стало первым в мире с магнитудой 8 или более с 2012 года. За последние 13 лет на планете не фиксировалось таких сильных подземных толчков.

После землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Это удалось запечатлеть на видео.

Дата публикации 15:44, 30.07.25 Количество просмотров 201 Из-за землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке, в районе, где произошло мощное землетрясение, расположена российская стратегическая подводная база «Рыбачий». Этот военный объект играет немаловажную роль для России, особенно для ее Тихоокеанского флота. По информации российских СМИ, это один из ключевых пунктов базирования флота на Дальнем Востоке. Здесь дислоцируются ПЛ, вооруженные ядерными боеголовками и современными ракетными комплексами.

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Кроме того, на территории базы находятся стратегические ракетоносцы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами, а также подземные хранилища хранения ядерного арсенала.

Согласно открытым источникам, база «Рыбачий» принимает ядерные подлодки с 1960-х годов. К концу 1980-х она стала самой большой базой в Советском Союзе — на ее территории базировалось до 15 стратегических подводных ракетоносцев (SSBN).

Стоит отметить, что Камчатка является одним из самых активных в сейсмическом плане регионов не только России, но и всего мира. Полуостров расположен в месте столкновения двух литосферных плит, что делает его уязвимым к частым землетрясениям.

Подземные толчки здесь привычное явление: их сила может колебаться от едва заметных до масштабных и разрушительных. Особую угрозу представляют те, что возникают у побережья, ведь именно они способны повлечь за собой цунами, которое представляет серьезную опасность для прибрежных городов и инфраструктуры.

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50°C в Турции: рекордная жара вызвала лесные пожары

Турция страдает от рекордной аномальной жары, приведшей к возникновению и быстрому распространению масштабных лесных пожаров в нескольких регионах страны, сообщает Reuters.

25 июля 2025 года в городе Силопи (провинция Ширнак, юго-восток Турции) зафиксирована самая высокая температура в истории метеорологических наблюдений в стране и новый температурный рекорд для континентальной Европы — +50.5°C. Этот показатель превысил предыдущий национальный рекорд в 49.5 ° C, зафиксированный в августе 2023 года.

По данным Министерства окружающей среды Турции, 132 метеостанции по всей стране зарегистрировали рекордные температуры для июля. Температуры были до 12°C выше средних сезонных показателей.

Пожары в Турции / © The Independent

В Анталии, популярном средиземноморском курорте, температура 25 июля достигла +46.1°C, что стало самым высоким показателем для этого месяца с начала наблюдений в 1930 году.

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На фоне аномального зноя в Турции вспыхнули и распространились многочисленные лесные пожары. Пожарные бригады продолжают сражаться с огнем в нескольких регионах.

Особенно сложная ситуация остается в западной провинции Бурса, где пожары, вспыхнувшие 26 июля, повлекли за собой эвакуацию тысяч жителей из не менее 18 сел и перекрытия магистрали Бурса-Анкара. Площадь выгоревших лесов вокруг Бурсы составляет около 3000 гектаров.

Пожар в Турции

Число погибших в результате лесных пожаров в Турции с конца июня возросло до минимум 17 человек.

Отмечается, что аномальная жара также ускоряет таяние ледников на юго-востоке Турции, что чревато водоснабжением и местным туризмом.

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Аномальная жара и пожары на Кипре

На Кипре уже неделю удерживается аномальная жара, достигающая рекордных для июня температур, пишет The Guardian.

Пожар, возникший неподалеку от Лимасола на юге Кипра, из-за сильных порывов ветра быстро распространился и охватил несколько горных сел к северу от города. По данным полиции, в сгоревшем автомобиле обнаружили тела двух погибших. Возгорание произошло из-за сильной жары — температура достигла более +44°C.

Эти пожары стали самыми масштабными на острове за последние пятьдесят лет. Огонь уничтожил большие площади на южном Кипре, в том числе сельскохозяйственные земли, а также десятки домов в горных сельских общинах возле Лимасола, оставив без крова сотни людей.

Также пожары из-за жары бушуют в Греции и Болгарии.

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Пожар в Греции

На Китай надвигается тропический шторм: 280 тысяч человек были эвакуированы

В китайском Шанхае из-за приближения тропического шторма Комей было эвакуировано около 280 тысяч человек и отменен ряд авиарейсов. Согласно прогнозу национального метеорологического бюро, шторм ожидается позже в среду, 30 июля, на южном побережье города, сообщает Bloomberg.

Предполагаются сильные порывы ветра и интенсивные дожди, которые могут вызвать внезапные наводнения — в сутки осадки могут достигнуть 320 мм в Шанхае и окрестных районах.

Шанхай. Фото иллюстративное / © Associated Press

В городе уже введены чрезвычайные меры по предотвращению наводнений и разрушительного действия тайфуна: тысячи людей переселены из опасных районов, а работы на большинстве строительных площадок приостановлены.

В настоящее время полностью остановлено паромное сообщение, водителям на автомагистралях рекомендуют сбавлять скорость, а движение некоторых поездов временно приостановлено.

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Аэропорты Пудун и Хунцао могут отменить около 30% рейсов в обоих направлениях в среду из-за ухудшения погодных условий.

Порт Яншань — самый большой в мире контейнерный порт — приостановил работу с вечера вторника, 29 июля. Город Чжоушань, где расположены крупные нефтяные резервуары и нефтеперерабатывающие заводы, перешел в режим чрезвычайной готовности и призывал работников соблюдать все меры безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает бурлить непогода. Вокруг сломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.