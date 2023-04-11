Апокалипсис в России: появились новые жуткие кадры извержения вулкана на Камчатке (видео)

Облако пепла распространилось на 500 километров и накрыло всю местность.

На российской Камчатке в ночь на 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч. Местные власти сообщают о самом сильном облаке пепла за 60 лет и объявили самый высокий — "красный" код авиационной опасности.

В Сети опубликовали новые кадры извержения вулкана.

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В частности, на одном из видео видно, что даже в восемь утра в местности была сплошная тьма. Жителям Усть-Камчатского района из-за извержения Шивелуча рекомендуют не покидать дома без надобности, в районе закрыли школы и перекрыли движение транспорта. Облако пепла распространилось на 500 километров и накрыло всю местность.

В МЧС России информируют, что из-за сильного облака из пепла власти закрывали дорогу в поселок Усть-Камчатск. Также глава района Олег Бондаренко сообщил, что школьники поселков Ключи и Козыревск перейдут на дистанционное обучение на 10 дней.

Напомним, в России на Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. Черным облаком накрыло несколько населённых пунктов полуострова.

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